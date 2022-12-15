تبسة: وفاة ثلاثة أشخاص في اصطدام تسلسلي لسيارات

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في حادث مرور وقع مساء أمس على مستوى الطريق الولائي رقم 149أ في شطره العابر لإقليم بلدية العڤلة في ولاية تبسة.

وأفادت خلية الإعـلام الاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، بأن وحدتها الثانوية بدائرة العڤلة وبدعم من نظيرتها للشريعة تدخلت مساء هذا الأربعاء، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 149 أ ببلدية ودائرة العڤلة نجم عن اصطدام تسلسلي بين ثلاث سيارات.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في عين المكان أعمارهم :21 و22 و28 سنة، وإصابة ثمانية آخرين أعمارهم تتراوح بين 30 و37 سنة قدمت لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى مستشفى العڤلة وهي المؤسسة الصحية التي استقبلت أيضا في مصلحتها المختصة جثث المتوفين.