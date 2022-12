Trois personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées dans un carambolage hier soir au niveau de la route départementale A149 dans la commune d'El Akla dans la wilaya de Tébessa.

L’accident qui a impliqué, selon le communiqué de la cellule de communication de la direction régionale de la protection civile, trois véhicules, a entraîné la mort de trois personnes âgées de 21, 22 et 28 ans et a blessé huit personnes âgés entre 30 et 37 ans, qui ont été évacués vers l'hôpital d'El Akla.