"كسب الأعداء" في القارة السمراء يتعدى الخطوط الحمراء

وجَب اليوم، والعالم مشدود إلى نهائيات كأس العالم، وضع "نقطة نظام" للنظر في تداعيات "التهريج" الإعلامي والجماهيري في قضايا صنعتها "عنوة" المباريات، وحذّر، بسببها، الكاميروني صامويل إيتو من مغبّة تحويل اللّعبة إلى كرة "الدم"، في حال إسقاط حرف "القاف"، قسرا، عن كرة القدم.

ونحن على مشارف سنة 2023، تكون قد مرت ثلاث أرباع سنة على قضية إقصاء الجزائر من مونديال قطر 2022.. مونديال الأحلام الذي أدخل شعبا برُمّته في كابوس لا يبدو له نهاية.. كابوس تبّنته الجماهير "على الرحب والسعة"، بل وانتشت، لأيام وأسابيع وشهور، بمرارة "نظرية المؤامرة" التي تمّ تسويقها من جانب السواد الأعظم من الإعلام الجزائري ومن "المتاجرين" بأحلام الجزائريين على صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات "اليوتوب" بمستوى "قمة" في الانحطاط.

تجارة الوهم وأمام تغييب صوت العقلاء والحكماء، خرجت عن السيطرة وطلّقت ضوابط وقواعد فرضت نفسها، إلى حين، في مراحل حساسة، تداخلت خلالها السياسة مع الرياضة.. مراحل ظل فيها "كعب الجزائر" عاليا بالفِعل قبل القول، مثلما يُبرزه تصويت الجزائر على ملف المغرب لاحتضان "مونديال 2026"، في وقت صوّت عديد من الأفارقة على الملف الأمريكي تحت ضغط الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

مغامرون بصفة.. "ناطق رسمي"

ولأن "الناطق الرسمي" باسم البلد لم يكن يوما لأن يسطو عليه "المغامرون" من خارج "الإطار الرسمي"، فإن موقف الجزائر من قضية الاعتداء على صحفيين جزائريين بالكاميرون خلال "كان 2022" ارتقى إلى المكانة الحقيقية للبلد، فحضَرت لغة "العقل" من الرسميين الجزائريين، من خلال الجزم بأن الأمر "حادث معزول" بغرض "قتل" أية فتنة محتملة بين الشعبين الجزائري والكاميروني، في المهد.

اليوم ونحن نسير على نقيض الأمم المنتشية بمباريات كأس العالم والمنبهرة بتنظيم قطر للحدث، والمهتمة أكثر بـ"مفاجآت" مونديال "العرب"، نكون قد اخترنا، "طواعية" أو "بلا وعي"، كسب "أعداء" في القارة السمراء.. بل هو "هوَس" تجاوَز كل الخطوط الحمراء، وأضحى "حالة مرضية"، على ما يبدو مستعصية، تهدّد مصالح الجزائر ونهجها السياسي في إفريقيا.

من الصادم أن ينظر العالم إلى الجزائر من زاوية مَن أقسم بأن "الماتش يتعاود"، حتى قبل أسبوع عن انطلاق المونديال دون منتخب الجزائر، ومن العيب أن يكتب صحفي سعودي عن حادثة محاولة تجريد سعودي من علم مغربي بقطر، ومن المؤسف أيضا أن يبلغ ملاحقة الكاميرونيين في كل مكان حدّ دفع إيتو للتهوّر والاعتداء جسديا على "يوتوبور" جزائري، كان، على ما يبدو، يبحث، باسم "حب الجزائر"، على مثل هكذا سيناريو، لكسب شهرة "على حساب الجزائر" ولو بتلقي اللكم والرفس.

ثم إن "قضية غاساما" عاشت وعمّرت في يوميات الجزائري بارتدادات دولية، بنفس "ارتدادات" قضية الحكم البنيني كوفي كوجيا في 2010، فقد اختير لسيناريو هزيمة الكاميرون نفس "حبكة" سيناريو هزيمة مصر، مع تغيّر الزمان والمكان، وتغيّر أيضا رواد الطرح السائد.. "سبابنا الحكم"، حتى وإن كانت "الفيفا" قد احتفظت باسم الحكم الغامبي ضمن قائمة حكام مونديال قطر، للقول "ضمنيا"، بأن حجة الجزائر "باطلة"، مثلما أبطل مسؤولو "الفاف" أنفسهم، بعد 2010، حجة "سبابنا كوفي كوجيا"، حين دعت لجنة تحكيم "الفاف" الحكم البنيني بعد المهزلة "المزعومة" في كان 2010 بأنغولا، لحضور ملتقى حول التحكيم بالجزائر.

إيتو يُشهِد العالم على تبليغه..

الاختلاف بين قضية باكاري غاساما وقضية كوفي كوجيا، أن واحدة انتهت بأخف الأضرار على الجزائر وأخرى ألحقت بالجزائر كل الأضرار.. بل إن الأخطر في "قضية الحال"، التقاء أوصاف العنصرية والهمجية والتجرّد من الروح الرياضية والتصاقها بكل جزائري وبكل ما هو جزائري، بسبب تصرفات أشخاص يحملون، فعلا، الجنسية الجزائرية، لكنهم في الواقع، لا يعكسون حقيقة الأخلاق والطِّباع الجزائرية.

ما قاله النجم صامويل إيتو، من منصبه كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، جدير أن يستوقفنا إلى حين، فالرجل وهو يعتذر للجماهير العريضة وليس لمَن أشبعه "طريحة"، حرص على مناشدة السلطات الجزائرية لوقف "انحراف" بعض الجزائريين، حتى أنه جعل "كل العالم"، في عز مسابقة "كأس العالم"، شاهدا على "التبليغ" و"التحذير" من "فاجعة" محتملة بسبب موقف "بعض" الجزائريين من الكاميرونيين منذ نهاية تلك "المباشرة الشهيرة" بالبليدة.

"غضب" بلماضي.. أول ما "كسر" القيود

ولأن قضية المباراة التي أدارها الحكم الغامبي باكاري غاساما وشهدت إقصاء "دراماتيكيا" للجزائر أمام الكاميرون وبخُّر أحلام التواجد في المونديال العربي، كان لها وقع شديد على الجماهير الجزائرية بنفس شدّة أقوى زلزال، فإن الانزلاقات "الأولى"، خاصة من المدرب الوطني جمال بلماضي، كانت بمثابة خارطة طريق خاطئة.

وقد أخذت ملاحقة "الكوتش" للحكم غاساما بمطار الجزائر الدولي أبعادا خطيرة، بدليل أن تصريحاته صدمت الرأي العام الدولي، والتي قال فيها "لم أتحمّل رؤية غاساما في المطار وهو يأكل الحلوى بعد الذي فعله.. لا أقول بأنه يجب قتله...". وقد كانت تصريحات بلماضي، وقتها، بمثابة "ضوء أخضر" لمجموعة من المتاجرين بأحلام الجزائريين لـ"كسر" كل القيود لـ"الانحراف" والانسياق وراء الترويج لـ"نظرية المؤامرة"، فجاء التجمع أمام مقر "الفيفا" للاحتجاج على "استبعاد" الجزائر من المونديال، وتلاه "اكتساح" مقر اتحاد غامبيا لكرة القدم بحثا عن غاساما للاعتراف بتلقيه رشوة، وأنهاه استفزاز إيتو نفسه، في قلب المونديال، والذي انتهى بأول "اعتداء".

الكاميرونيون يفتحون الملفات.. قبل "الشان"

بقِي أن نشير، والمعتدَى عليه بسبب الاستفزاز يستثمر حتى في صورته الملتقَطة بعد "حادثة إيتو" مع السفير الجزائري بقطر، إلى أن الجزائر مقبلة على استضافة أفارقة بأراضيها بمناسبة تنظيم "الشان"، ومن بين الضيوف نجد منتخبَي المغرب والكاميرون.

وقد كان لـ"الحطب" الذي وضعناه منذ أشهر، أن استغلّه رواد التواصل الاجتماعي من الكاميرون، بل واستثمروا فيه لإشعال "نار الفتنة" وللترويج، منذ الآن، إلى ضرورة مقاطعة "شان الجزائر"، حتى إن "الانحراف" المتواصل والمونديال على مشارف الانتهاء، منح فرصة لهؤلاء من أجل "فتح" ملفات قديمة لإقامة الحجة على الجزائر، مثلما يُبرزه بوضوح "التذكير" بمقتل اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي بالجزائر، ويُثبتُه استعادة "ذكريات سيئة" عن ملعب عنابة الذي احتضن مباريات الكاميرون في "كان 1990"، وهي جوانب تُسوّق للعالم اليوم صورة قاتمة خاطئة عن الجزائر وعن شعبها.

وعليه، وأمام كل هذه الوقائع والحقائق وما تقدّمه من مؤشرات واضحة على أن ثمة مَن يريد أن يكون لها ارتدادات "سلبية" عن الجزائر "مع سبق الإصرار والترصّد"، فقد أضحى تفعيل الإرادة السياسية وبعث الدبلوماسية الرياضية أكثر من ضرورة لـ"إصلاح الضرر"، خاصة وأن ما حدث وما يحدث يقف على الطرف النقيض من السياسة الجزائرية التي تسير في نهج العودة إلى العُمق الإفريقي، فيما يقودنا المغامرون إلى حشد كل الأفارقة للوقوف ضد كل ما هو جزائري.