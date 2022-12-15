50 دواء مفقودا في الجزائر وهذه أسباب ندرتها

كشف مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن حوالي 50 علامة للأدوية مفقودة في الجزائر، معربا عن أسفه لعدم التوصل إلى تنظيم سوق الدواء بالجزائر، رغم المجهودات والإصلاحات القانونية والتفتيش والرقابة والتبليغ.

وأوضح ذات المتحدث في تصريح لإذاعة سطيف، أن ندرة الأدوية تعود لأسباب داخلية وخارجية، حيث سجلت- حسبه -السوق الدولية ندرة في الأدوية، مثل البراسيتامول والأموكسيسيلين وذلك بسبب ندرة المواد الأولية (التي تدخل في الأدوية) وارتفاع أسعارها، والبلدان المنتجة للمواد الأولية تعطي الأولوية لسوقها المحلية .

وعلى المستوى الوطني، أوضح ذات المتحدث، أن ندرة الأدوية مرتبطة ببعض النصوص القانونية التي لا تتماشى مع السوق، وسلوكيات بعض موزعي الأدوية الذين "تحولوا إلى كبار تجار الجملة ويمونون موزعين آخرين، وهذا السلوك سبب اضطرابا كبيرا في توزيع الأدوية.

ودعا ضيف الإذاعة، السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتجنب تفاقم الوضع. من خلال إعادة النظر في أسعار بعض الأدوية لضمان وفرتها واستمرار تصنيعها في السوق.

وأكد بلعمبري، أن هناك تذبذب في وفرة الأنسولين (رغم استيراد كميات منها إلا أن المعاناة متواصلة منذ أكثر من سنة.

من جهة أخرى، استغرب رئيس النقابة، من سحب أدوية من السوق الوطنية ورغم نشر هذه القائمة إلا أن الأطباء لا يزالون يصفونها في الوصفات الطبية، وهنا يجب الإشارة إلى أهمية التنسيق والتواصل وتحديث المعلومات.