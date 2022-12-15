وزير التربية يوضح بخصوص توظيف خريجي المدارس العليا

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن قطاعه يعتمد بالدرجة الأولى في عملية التوظيف على خريجي المدارس العليا على اعتبارهم أنهم مؤهلون لعملية التدريس.

وأوضح بلعابد في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن الأولوية في التوظيف في المؤسسات التربوية تعود لخريجي المدارس العليا، وأن عملية إدماج ستين ألف أستاذ متعاقد والتي أقرّها رئيس الجمهورية ستحقق الاستقرار في القطاع، نافيا في ذات السياق كل ما هو متداول.

وأوضح وزير التربية، أن جميع الأساتذة سواء المتحصلين على الشهادات الجامعية أو المدارس العليا لهم القدرة الكافية لتوصيل المعارف، كما تم تخصيص معاهد التكوين في قطاع التربية والبالغ عددها 16 معهدا ذات تخصص وطني وليس محلي لتكوين مستخدمي التربية.