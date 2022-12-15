هذا ما صدرته الجزائر من الغاز في 2022

كشف المدير العام للاستشراف، بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، اليوم الخميس أن الجزائر حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022.

وقال مجلد خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية إن "السياسة الطاقوية في الجزائر تتمثل في تلبية الطلب الداخلي الذي يعرف خلال العشرية الأخيرة تزايدا مستمرا ما بين 3 إلى 4 بالمائة. وفي تزويد الأسواق العالمية بهذه الطاقة الحيوية".

واضاف أن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه كل الزبائن، خاصة فيما يخص بتزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي أبرمت".

وأفاد مسؤول وزارة الطاقة أن "الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي خلال 2022 يقدر بحوالي 56 مليار متر مكعب، وأن هذه الكمية مرشحة للارتفاع".

مشيرا إلى أن "رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدته الأزمة الروسية الأوكرانية".

في سياق متصل، أوضح المدير العام للاستشراف، بوزارة الطاقة والمناجم أن "تحدي القطاع يتمثل في ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة، خاصة وأنها في ارتفاع مستمر" موضحا أن "50 بالمائة من الغاز الطبيعي موجه لإنتاج الكهرباء" لذلك فقد أكد مجلد أن "قطاعه يعمل في إطار سياسة الحكومة لإنجاز برنامج الطاقات المتجددة في وقت قياسي والذي سيسمح بتوفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي التي ستوجه إلى التصدير". من جانب آخر، أشار "ضيف الصباح" إلى أن "أسعار البترول عرفت هي الأخرى انتعاشا خلال سنة 2022 بعد أن تجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار، وبأن هذا السعر مرشح للارتفاع خلال 2023 وهو ما سيساهم في تحقيق التوازنات في الاقتصاد الجزائري خاصة المالية".