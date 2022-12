Belambri: 50 medicaments introuvables en pharmacie

Le président du syndicat nationale des pharmaciens d’officine a indiqué qu’une cinquantaine de médicaments étaient introuvables en Algérie et a regretté que le marché algérien des médicaments n’ait pas été réglementé, malgré les efforts et les réformes juridiques, les inspections , les contrôles et les notifications.

Il a expliqué dans une entretien à Radio Sétif, que la pénurie de médicaments est due à des raisons internes et externes, le marché international enregistrant une pénurie de médicaments, tels que le paracétamol et l’amoxicilline, en raison de la pénurie de matières premières et leurs prix élevés, et le fait que les pays producteurs de matières premières donne la priorité à leur marché intérieur.

Le même intervenant a expliqué que la rareté des médicaments au niveau local était liée à certains textes juridiques qui étaient incompatibles avec le marché, et les comportements de certains distributeurs qui se sont "transformés en grands grossistes et fournissent d’autres distributeurs, ce qui a causé une perturbation importante dans la distribution des médicaments.

L’invité a appelé les autorités compétentes à prendre des mesures pour éviter une aggravation la situation. En revoyant les prix de certains médicaments pour assurer leur disponibilité et la poursuite de leur fabrication sur le marché.

Il a souligné qu’il y avait des perturbations dans la disponibilité de l’insuline (bien que des quantités aient été importées, la pénurie perdure depuis plus d’un an.

Le président du syndicat s’est, d’autre part, dit surpris que certains médicaments retirés du marché soient toujours prescrits par les, et ce malgré la publication d’une liste, et en a attribué la raison à un manque de coordination et de communication.