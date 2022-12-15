الجزائر تشتري كمية معتبرة من القمح

قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إن الديوان المهني الوطني للحبوب، يُعتقد أنه اشترى نحو 500 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت أمس الأربعاء. نقلا عن وكالة رويترز.

وتشابهت تقديرات التجار لشراء القمح اليوم الخميس مع تقديراتهم أمس الأربعاء، والتي تراوحت بين 480 ألف طن و540 ألف طن. وبلغ أعلى تقدير 520 ألف طن مساء أمس. وتدور تقديرات السعر المدفوع اليوم الخميس بين 348 و349 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، بما فيها أوروبا، في النصف الأول من فيفري 2023 والنصف الثاني من الشهر نفسه.