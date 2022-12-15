تونس: بدء الصمت الانتخابي وتعليق الانتخابات في دوائر لغياب مترشحين

دخلت تونس مرحلة العد التنازلي الجدي للانتخابات التشريعية المقررة يوم السبت المقبل، وسط مناخ انتخابي فاتر لم تعهده تونس منذ عام2011، وفيما بدأت فترة الصمت الانتخابي بعد انتهاء المترشحين من الحملة الانتخابية التي دامت أسبوعين، أنهت هيئة الانتخابات كافة استعداداتها الفنية للاستحقاق الانتخابي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا عن تعليق الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابيّة، بينها دول أوروبية، نظرا لعدم وجود مترشحين، على أن تتم إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدوائر في وقت لاحق، حيث لم يتم تسجيل أي مرشح في سبع دوائر انتخابية، فيما سجل وجود عشرة مشرحين منفردين في عشر دوائر انتخابية، ما يعني آليا فوزهم بالمقاعد التمثيلية لهذه الدوائر.

ويبرز الرقم الإجمالي لعدد المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، 1055 مترشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان المقبل وعددها 161 مقعدا، الفارق الكبير مقارنة مع عدد المرشحين في انتخابات 2019، والذين وصل عددهم إلى 40 ألف مترشح.

ويتوقع أن تشهد انتخابات نيابية أقل نسبة مشاركة ، مقارنة مع ثلاثة استحقاقات نيابية شهدتها تونس منذ انتخابات أكتوبر 2011، ووفق تقرير نشرته شبكة مراقبون النشطة في مجال مراقبة الانتخابات والنشاط السياسي في تونس ، فإن "نسق الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية ضعيف و يكاد يكون منعدما، حيث سجل عزوف كبير عن استعمال الفضاءات المخصصة لتعليق البيانات الموجّهة للعموم من قبل أغلب المترشحين، إضافة إلى عدم حضور وإلغاء عدد كبير من الأنشطة المسجلة في الحملة من قبل المترشحين، بينما اقتصرت أنشطة الحملة على توزيع المطويات والتواصل المباشر مع الناخبين في الأسواق والأماكن العامة"، وزاد منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات وتقديم قوائم بصفتها الحزبية، من ضعف المنافسة الانتخابية .

وبخلاف الاستفتاء على الدستور الذي رفض فيه الرئيس قيس سعيد السماح بوجود مراقبين أجانب، وبعد الانتقادات الحادة التي وجهت لتونس عقب الاستفتاء الدستوري، سمحت الهيئة العليا للانتخابات هذه المرة، بحضور مراقبين ينتمون إلى هيئات إقليمية ومنظمات دولية تعمل في مجال مراقبة الانتخابات والانتقال الديمقراطي، إذ وصل وفد يتكون من 60 عضوا في مركز كارتر، إضافة إلى وفود من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والبرلمان المتوسطي، بينهم نائب في البرلمان الجزائري.