جامعة غليزان تحيي اليوم العالمي لذوي الهمم

نظم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بجامعة غليزان، ندوة بعنوان "جودة التكفل بالطلبة من ذوي الهمم"، إحياء لليوم العالمي للمعاق، باعتبار أن هذه الفئة تعاني العديد من الصعوبات التي تحول دون مشاركتها بصورة متساوية مع الآخرين في المجتمع، وفي كثير من الأحيان لا يتحقق حلمهم في التعليم، وهذا بدوره يعيق حصولهم على الحقوق الأخرى، ويخلق عقبات لتحقيق طموحاتهم، كما يعيق فرض أنفسهم بأنفسهم ومن ثمة المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهم مثل جميع الشرائح.

وقد أكد البروفيسور عبد القادر بغداد باي المكلف بالإعلام بمديرية جامعة غليزان على أهمية عقد مثل هذه النشاطات عرفانا بمختلف المجهودات التي تقدمها فئة المعاقين باعتبارهم فئة محورية جدا في المجتمع، إذ أن التجربة في بلدنا لا تقل شأنا على باقي الدول ضمن استراتيجية التكفل بهذه الشريحة، التي لازالت تعرف نقصا نوعيا في التكفل بالطلبة من ذوي الهمم العالية، لينالوا حقهم في التعليم كما هو منصوص عليه دستوريا باعتباره حق مكفول.

بالموازاة طلب المشاركون في هاته الندوة بدعم هذه الفئة الطلابية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيعا لهم على مواصلة تعليمهم، ودفعا بهم نحو إدماجهم ببقية الطلاب في المجتمع، من خلال استعراض ما تقدمه الجامعة من برامج وخدمات ملائمة ومتقدمة للفئة، والتركيز على الجانبين التعليمي والتكنولوجي التقني وكذا البنية التحتية، حيث تعتبر الجامعة بكل ما تحتويه من إمكانات بشرية وبني تحتية وتقنية بيئة تسخر مخرجاتها للارتقاء بالمجتمعات، والبحث العلمي هو أداتها الفاعلة، والتنمية المستدامة هي الميدان الحقيقي لتحقيق طموح الإنسان.

كما تم استعراض الخدمات التي تقدمها الإقامات الجامعية للطالب من فئة ذوي الهمم في كلمة ممثل الخدمات الجامعية خلال هذه الندوة الذي أبدى كل التعاون لإدماج هذه الفئة والتكفل بها بكل ما يتاح من إمكانات متعلقة بالإقامة والإعاشة والإطعام والنقل ومختلف الحقوق الممكنة.

من جهته حاضر مدير مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية حول علاقة الأستاذ بالطالب المعاق، ومدى تركيز الأساتذة والطلبة في إعداد مذكرات تخرج حول الإعاقة والمعاق على حد سواء.