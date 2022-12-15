الرئيس تبون يستقل علماء وشيوخ زوايا من إفريقيا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مشاركين في الملتقى الدولي "الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي"، المنعقد بالجزائر العاصمة، يومي 12-13 ديسمبر من الشهر الجاري.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية فإن رئيس الجمهورية استقبل:

من نيجيريا، أمير إمارة كانو أمينو أدو باييرو، ورئيس مؤسسة عثمان باوتشي إبراهيم طاهر باوتشي.

من السنغال، خليفة الطريقة التيجانية لمنطقة جنبة، الشيخ سيرين حسان سيك، ورئيس دار القرآن" مريم إنياس" عمر التجاني.

من النيجر، سلطان أقاديس إبراهيم عمرو، وحفيد الإمام المغيلي "رئيس جمعية محمد بن عبد الكريم المغيلي" إبراهيم السعيد.

الشيخ قريب الله ناصر كبرا، شيخ الطريقة القادرية في نيجيريا وغرب إفريقيا، وحفيد الإمام المغيلي، عبد الكريم الشريف علي الشريف، رئيس مؤسسة المغيلي، بكانو.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، وحسوني محمد، مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية.