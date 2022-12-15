كأس الجزائر: تأجيل مقابلة صفاء خميس مليانة - شبيبة القبائل

أجلت مقابلة صفاء خميس مليانة (الرابطة الثانية هواة/ مجموعة وسط غرب)، مع شبيبة القبائل، المقررة سابقا يوم السبت بملعب الإخوة براكني لحساب الدور السادس عشر من كاس الجزائر لكرة القدم، إلى موعد لاحق، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لنادي شبيبة القبائل.

وجاء في بيان الشبيبة أن:" مقابلة الدور النادي عشر من كأس الجمهورية التي كان يفترض أن تجمع شبيبة القبائل بنادي صفاء خميس مليانة، قد أجلت إلى تاريخ لاحق، دون الكشف عن أسباب هذا التأجيل".

ومعلوم، أنّ الدفعة الأولى من مقابلات الدور السادس عشر من منافسة السيدة الكأس ستنطلق يوم غد الجمعة تتصدرها المواجهة بين آمل الأربعاء وجمعية اولمبي الشلف.

وسيتم برمجة بقية مقابلات الدور السادس عشر بعد تسوية بقية مقابلات الدور الـ32.