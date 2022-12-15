الإطاحة بثاني شبكة إجرامية خطيرة في ظرف 4 أيام

قامت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الخميس، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في النصب والاحتيال على المواطنين.

تتكون ذات الشبكة من 7 أشخاص وتم خلال العملية حجز 32 مليار سنتيم و27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات.

وكانت هذه الشبكة تقوم بإيهام ضحاياها بالاستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي بإتباع طريقة احتيالية في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم في مرحلة أولى سيارات بأسعار منخفضة. ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر. وهذا في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات، حسب ذات المصدر.

وقد مكنت هذه العملية من الاستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة، بتواطؤ بعض الإطارات من الإدارة العمومية. وإحدى الموظفات المزيفات التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية.

وكشف المشتبه فيهم للمحققين عن أساليب مخططهم الإجرامي واعترفوا بمسؤوليتهم في قضية الحال.

وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن قضية تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والاحتيال، وسوء استغلال الوظيفة.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت، قبل أربعة أيام، الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، باستعمال سجلات تجارية وهمية.