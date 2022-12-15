زغدار: الجزائر ستصبح دولة مصدرة لزيت المائدة

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس من ولاية جيجل، أن دخول مصنع ''كتامة آقري فود'' لإنتاج الزيوت الغذائية مرحلة الإنتاج سيكون ''نهاية 2023 ليجعل من الجزائر بلدا مصدرا لزيت المائدة".

وأوضح الوزير، خلال معاينته لهذا المشروع الذي يقع بمنطقة بازول داخل ميناء جن جن (جيجل) وذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية، أن هذا المشروع ''الواعد'' سيسمح للجزائر بأن تكون "بلدا مصدرا لزيت المائدة بالنظر لامتلاكنا لكل المقومات لتحقيق ذلك".

و ذكر وزير الصناعة بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال إشرافه أول أمس الثلاثاء على افتتاح الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، على ''ضرورة تقليص التبعية في مجال زيت المائدة والذهاب إلى التصدير''.

وأبرز الوزير أنه بدخول هذا المصنع مرحلة الإنتاج ''نهاية 2023'' إضافة إلى دخول متعامل خاص مرحلة الإنتاج خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، ''ستتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة زيت المائدة لتتجه للتصدير نحو الدول المجاورة وكذا الدول الإفريقية''.

وأرجع زغدار سبب تمديد آجال استلام المشروع إلى غاية ''نهاية 2023'' بعد أن تم الإعلان عن موعد سابق في ''نهاية 2022'' إلى أن فتح ملف المصنع الذي تم استرجاعه لصالح الدولة بعد قرار من العدالة كشف عن "وجود تراكمات ومخلفات مع عدد من المتدخلين من جنسيات مختلفة وتمت مفاوضات طويلة من أجل الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الاقتصاد الوطني نتيجة لتضخيم الفواتير في السابق وكذا حجز المعدات بالموانئ وغيرها من الأمور التي أدت إلى تأخر الآجال المعلن عنها سابقا".

من جهة أخرى، ألح زغدار على ''أهمية انخراط المصالح الفلاحية في دعم هذا المشروع من خلال تحسيس الفلاحين بأهمية الانطلاق في زراعة الصوجا، المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الزيت للمصنع حتى يكون هناك تكاملا وتحقيق مبدأ (رابح -رابح) للفلاح والمصنع على حد سواء''.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع بـ2 مليون و 160 ألف طن سنويا منها 20 بالمائة عبارة عن زيوت نباتية و80 بالمائة أعلاف للحيوانات، استنادا للشروحات التي قدمت بعين المكان.

وستسمح الكميات التي سيتم إنتاجها بعد دخول المصنع مرحلة الإنتاج بتلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات فضلا عن استحداث 350 منصب عمل مباشر و 2500 منصب آخر غير مباشر، حسب ما تضمنته الشروحات التي قدمت حول المصنع.