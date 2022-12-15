الوزير الأول يستقبل جون كيري

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بواشنطن، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمناخ، جون كيري، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد سمحت المحادثات بتبادل الرؤى حول التحديات المناخية وسبل ترقية التعاون الدولي لمواجهتها من خلال تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة.

وبذات المناسبة، تطرق الطرفان إلى خطة الجزائر لتطوير استغلال الطاقات المتجددة والإمكانات المتاحة لدعمها من خلال الاستعانة بالخبرات الأمريكية والتقنيات الحديثة في هذا المجال الاستراتيجي.

وعقب أشغال منتدى الأعمال الأمريكي-الإفريقي الذي تم تنظيمه في إطار فعاليات اليوم الثاني من القمة الأمريكية-الإفريقية، حضر الوزير الأول مساء أمس الأربعاء مأدبة عشاء بمقر البيت الأبيض أقامها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أشغال القمة.

ولدى إشرافه على اختتام أشغال المنتدى، أعلن الرئيس الأمريكي في كلمة له عن عدة مبادرات تجارية واستثمارات جديدة في إفريقيا والتزم بتعزيز الشراكة، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق لتشجيع منطقة التجارة الحرة مع رصد "مليار دولار لتحسين وسائل الدفع الإلكتروني خلال الـ5 سنوات المقبلة بالقارة السمراء".

وأضاف أنه سيتم تخصيص "370 مليون دولار لمشاريع جديدة من بينها 100 مليون دولار لدعم المشاريع الزراعية، إلى جانب 10 ملايين دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المياه النظيفة في القارة الإفريقية".