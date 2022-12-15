توقيف جماعة إرهابية تنشط بمنطقة الساحل

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، إثر عملية نوعية نفذت بتمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل.

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيانها عن هوية الموقوفين، ويتعلق الأمر بـ:ميباركي الشيخ المكنى "الحسن"، سولي الحسن المكنى "الدوسحاقي"؛ بابا أحمد بحادة من جنسية مالية.

وفي ذات العملية، تم توقيف ثلاث عناصر دعم ويتعلق الأمر بـ:دلالي محمد من جنسية مالية، عقبة كنتة شريف وعقبة كنتة أحمد.