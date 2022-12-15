وزارة الفلاحة تحذر الموالين

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، تعليمة إلى كافة المنتجين والمحولين والموالين حول استعمال القمح الصلب واللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك": "أنه تذكيرا بمحتوي البيان الصادر بتاريخ 28 جوان 2022، والمتعلق بمنع استعمال القمح الصلب واللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات نظرا لما ينجز عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الإستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري، ونظرا إلى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات، فتنهي الوزارة كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير قانونية التي تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة كما هو الحال بالنسبة للمواد الاستراتيجية الأخرى".

وذكرت الوزارة بأن تغذية الحيوانات تتكون أساسا من الشعير، النخالة، الأعلاف الملفوفة، الذرة العلفية، الذرة الصفراء، السيلاج، الصفصفة وطحين الصويا.

وتبقى هذه المواد الموجهة لتغذية الحيوانات، متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة ومدعمة كما تم إعفائها من الضرائب، ختم ذات البيان.