مذكرة تفاهم جزائرية أوغندية في مجال الصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الخميس، سفير أوغندا بالجزائر، جون كريسوستوم ألينتوما نسامبو، الذي بحث معه سبل ووسائل تنشيط التعاون بين البلدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وسمح اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية الجزائرية-الأوغندية، تحسبا لانعقاد اللجنة المشتركة المقبلة، بدراسة سبل ووسائل تنشيط التعاون، لاسيما من خلال إبرام مذكرة التفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية، يضيف نفس المصدر.

كما سمح النقاش بتناول "التوجه الجديد لأوغندا، التي ترغب في تأمين إمداداتها من الأدوية من خلال استيرادها المباشر من إفريقيا، وخاصة من الجزائر كرائدة إقليميا وقاريا"، حسب الوزارة.

وفي هذا السياق، "تم الاتفاق على تنظيم قدوم وفد من الخبراء الأوغنديين لزيارة وحدات الإنتاج المختلفة والاستفسار عن الفرص التي يتيحها السوق الصيدلاني الجزائري بغية التصدير نحو أوغندا"، يضيف ذات المصدر.