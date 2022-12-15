هذه هي نسبة تغطية سيدي بلعباس بالغاز

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن نسبة التغطية بالكهرباء في ولاية سيدي بلعباس، بلغت 98 بالمائة، و74 بالمائة بالنسبة للغاز الذي سيصل إلى نسبة تغطية 97 بالمائة، عند انتهاء المشاريع المبرمجة بالولاية.

وأشار عرقاب خلال استقباله، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس، بن شيحة قادة، وهذا بحضور إطارات من الوزارة، إلى أن ولاية سيدي بلعباس استفادت، على غرار الولايات الأخرى، بمشاريع هامة للربط بالكهرباء والغاز في إطار مختلف البرامج المُسطرة والتي سمحت ببلوغ نسبة التغطية بالكهرباء الى 98 بالمائة، و74 بالمائة، بالنسبة للغاز الذي سيصل الى نسبة تغطية 97 بالمائة عند انتهاء المشاريع المبرمجة بالولاية.

وفي هذا الصدد، استمع الوزير إلى مجموعة من انشغالات النائب في مجال الطاقة والمناجم لاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء والغاز، والمستثمرات الفلاحية وكذا المنطقة الصناعية رأس الماء، والذي أكد الوزير بأن أشغال ربطها بالكهرباء والغاز في طور الإنجاز.

كما تم التطرق الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع بولاية سيدي بلعباس، ومشروع توسعة مركز تخزين المواد البترولية التابعة لشركة نفطال وكذا إلى إمكانيات تزويد المناطق المعزولة بخزانات غاز البروبان .