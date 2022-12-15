جديد ملف ترشح الجزائر لكان 2025

ستقوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، يوم غد الجمعة بإيداع ملف ترشح الجزائر بصفة رسمية لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، بمقر الكنفيدرالية الإفريقية (كاف) بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، أنها علمت من الهيئة الفيدرالية، الملف وسيودع لدى الأمانة العامة للكاف من طرف ممثل من الفيدرالية الجزائرية (فاف)، المتواجد هناك.

وحددت الكنفيدرالية الإفريقية تاريخ 16 ديسمبر الجاري، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح التي يجب أن تكون مرفوقة بكل الوثائق منها وثيقة الترشح والاحتضان (اتفاقية الاستضافة، اتفاقية المدن المضيفة، الضمانات الحكومية).

وكان وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، قد أكد خلال اللقاء الذي عقده أول أمس الثلاثاء بمقر وزارته لمناقشة مدى تقدم التحضيرات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فيفري 2023، أن "ملف ترشح الجزائر لاحتضان نهائيات كاس افريقيا للأمم 2025، بات جاهزا، وسيتم إيداعه على مستوى مقر الكونفدرالية الإفريقية للعبة بالقاهرة(مصر)، قبل يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر الجاري، آخر اجل حددته الهيئة الإفريقية لإيداع ملفات الترشح (...) ولدينا ملفا متكاملا وقويا، خلافا لملفات بقية البلدان المترشحة، وهذا بالنظر إلى المنشآت النوعية التي تمتلكها الجزائر وهي جاهزة للاستغلال".

ومعلوم أن الكونفدرالية الإفريقية للعبة، كانت قد أعلنت يوم 30 سبتمبر المنصرم عن سحب تنظيم كأس إفريقيا 2025 من غينيا، بسبب التأخر المسجل على مستوى المنشآت المعنية باحتضان التظاهرة الكروية وفق الشروط التي حددتها الهيئة القارية.

وتجدر الإشارة أن بعثة من الكونفدرالية الإفريقية للعبة ستقوم في الفترة الممتدة من 5 الى 25 يناير 2023 بزيارات تفقدية للبلدان المترشحة لاحتضان المنافسة القارية قبل الإعلان عن البلد المنظم للبطولة يوم 10 فيفري 2023 خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف.