زغدار يكشف عن عدد المشاريع الاستثمارية

دعا وزير الصناعة أحمد زغدار بعد ظهر اليوم الخميس بشلغوم العيد بولاية ميلة المستثمرين إلى المساهمة مع السلطات المحلية في التكفل بأشغال ربط مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بمختلف الشبكات.

وأكد الوزير في تصريح للصحافة بمنطقة النشاطات 32 هكتارا بشلغوم العيد، حيث عاين وحدة لإنتاج الدهان ومواد صيانة السيارات وسلم 12 رخصة استغلال لمستثمرين وذلك في إطار زيارة عمل و تفقد قام بها اليوم إلى ولاية ميلة أن مشاركة المستثمرين من خلال تمويل عمليات الربط بمختلف الشبكات الخاصة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات ''سيسرع وضع الاستثمارات قيد الخدمة وذلك في إطار تركيبه مالية بين أصحاب المشاريع والسلطات المحلية للولايات والبلديات''.

كما أبرز زغدار ''حرص الدولة على مرافقة المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم''، مشيرا إلى أن قطاعه يحصي حاليا ما يزيد عن 800 مشروع استثمار على المستوى الوطني بنسب تقدم تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة يجري العمل على دعمها ومرافقة أصحابها حتى تتجسد على أرض الواقع، و ذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي"أعطت ديناميكية وسمحت بإزالة مختلف العراقيل التي كانت تعيق الاستثمار".

وأبرز وزير الصناعة بالمناسبة أنه يتعين اليوم على المستثمرين "رفع نسبة الإدماج''، مضيفا بأن "الجزائر أصبحت اليوم قطبا بمنظومتها القانونية الاستثمارية وإمكاناتها ومقوماتها التي ستسمح بالانتقال إلى مرحلة إرساء صناعة حقيقية بدلا من الاستيراد و التركيب".

وقد عاين زغدار رفقة والي ميلة مصطفى قريش في ختام زيارته المنطقة الصناعية الجديدة ''بوقرانة'' بشلغوم العيد التي تتربع على 247 هكتارا، حيث تلقى شروحات حول الأشغال الجارية لتهيئتها وكذا الاستثمارات التي ستتجسد بها في الصناعات الغذائية والكيميائية والصناعة الثقيلة.

للتذكير، فقد قام اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي جيجل وميلة اطلع خلالها على واقع قطاعه بالولايتين.