الوزير الأول يلتقي بالمنفي في واشنطن

التقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد شكل اللقاء فرصة للتنويه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات في ليبيا وآفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.