أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت ولن يتم فتحها مرة أخرى.

قال الدبيبة في كلمة مسجلة تعليقا على تسليم المواطن الليبي، أبو عجيلة مسعود، إلى أمريكا: "يجب أن نفرّق بين ملفين تفريقا كبيرا، الأول ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية، والثاني ملف المسار الجنائي الفردي للقضية، فملف مسؤولية الدولة الليبية قد أُقفل تماما".

وأضاف: "لن أسمح بفتح ملف لوكربي من جديد من حيث التعويضات ومسؤولية الدولة مرة أخرى".

وتابع قائلا: "لن أرضى أن تتحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية منذ أكثر من 30 عاما بسبب وجود متهمين على أرضها".

وفي عام 1988، فجرت طائرة تابعة لشركة "بان أميركان" في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك في اسكتلندا، وهو ما أودى بحياة 270 شخصا في الطائرة من بينهم 190 أمريكيا، و11 شخصا على الأرض.

في عام 2003 قدمت ليبيا تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا، ووفق لائحة الاتهام الأمريكية، قام أبو عجيلة بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت الطائرة.