عبر خليفة الطريقة التيجانية لمنطقة جنبة، بالسنيغال، الشيخ سيرين حسان سيك لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اللقاء الذي جمعه مع مشاركين في الملتقى الدولي "الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي الحوكمة واستقرار المجتمعات الافريقية ووحدتها" الذي انعقد بالجزائر العاصمة يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري، عن عرفانه له و للشعب الجزائري بالجميل وعلى حفاوة الاستقبال التي ليست بالغريبة عن الجزائر "أرض الشهداء و الأبطال, أرض المليون ونصف المليون شهيد".

و ذكر بأن الجزائر التي "رويت تربتها الطيبة بدماء الشهداء الأبطال الذين قدموا نموذجا فريدا من الدفاع عن الدين و الكرامة الإنسانية (...) هي المنبع والمنشأ الأصلي للطريقة التيجانية العالمية".

ومن جهته، قال شيخ الطريقة القادرية في نيجيريا وغرب افريقيا، الشيخ قريب الله ناصر كبرا "نحن في نيجيريا نعتبر أنفسنا جزءا منكم حيث نتفق في أمور مهمة (...) فكرنا الديني جاءنا من الجزائر (...) ويجب علينا أن نتحد".

كما نقل تحيات الرئيس النايجيري، محمد بخاري وتحيات السادة القادريين بنيجيريا إلى رئيس الجمهورية.

وقد حضر اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي وحسوني محمد مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.