أسعار النفط في منحى تنازلي

انخفضت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تقييم السوق لتداعيات رفع أسعار الفائدة في المصارف المركزية. ورغم ذلك يتجه النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في 10 أسابيع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وآمال في تعافي الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فيفري المقبل بنحو 0.22 بالمائة، إلى 81.03 دولارًا للبرميل. كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفي الداخل بنسبة 0.38 بالمائة، إلى 75.82 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع بنحو 2 بالمائة تقريبًا، مع ارتفاع الدولار الأمريكي.