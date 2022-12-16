خمسة قتلى وثمانية جرحى في حوادث مرور

توفي خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح متعددة في ثلاثة حوادث مرور وقعت مساء البارحة على مستوى الطرق الوطنية رقم 23 و46 و01 في محاورها العابرة لولايات غليزان وبسكرة والجلفة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها إن وحدتها لدائرة منداس تدخلت مساء أمس الخميس من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين، بالطريق الوطني رقم 23 وبالتحديد في المدخل الغربي لدوار أولاد بن عبد القادر بجانب ضريح سيدي امحمد في بلدية وادي السلام دائرة منداس ولاية غليزان.

وأوضح نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 43 سنة وإصابة خمسة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة بجروح متفاوتة الخطورة وحالة صدمة تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتحويلهم على جناح السرعة إلى عيادة منداس.

وفي ولاية بسكرة سجلت مصالح الحماية المدنية حادث مرور يتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 46 وبالضبط في منطقة وادي الفالق التابعة إقليميا لبلدية الغروس، مخلفا وفاة شخصين وجريح.

وشهد من جهته الطريق الوطني رقم 01 في شطره العابر لولاية الجلفة حادث مرور مميت نجم عن انقلاب سيارة بمنطقة بن حامد التابعة لإقليم بلدية تعظميت أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل أعوان الحماية المدنية وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.