إصابة امرأة في انفجار للغاز ببريكة وإسعاف مختنقين في عين ولمان

أصيبت امرأة في العقد السابع من العمر صباح اليوم الجمعة في انفجار للغاز بمطبخ شقتها في مدينة بريكة بولاية باتنة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في منشور لها إن المرأة أصيبت في تسرب للغاز متبوع بانفجار داخل مطبخ مسكنها العائلي الواقع في حي 1000 مسكن بمدينة باتنة، حيث قدمت لها الإسعافات في عين المكان وتحويلها إلى مستشفى المدينة.

أما في ولاية سطيف فقد أسعف أعوان الحماية المدنية لدائرة عين ولمان سبعة أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزلهم الواقع بحي 300 مسكن بمدينة عين ولمان.

وأمام استمرار مثل هذه الحوادث دعت الحماية المدنية المواطنين إلى مراقبة التوصيلات والأخذ بالتدابير الوقائية لتفادي مثل هذه الحوادث المنزلية التي تكون في بعض الأحيان مميتة.