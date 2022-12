Cinq morts et huit blessés dans des accidents de la route

Cinq personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessés dans trois accidents de la circulation hier soir au niveau des toutes nationales 23, 46 et 01 de la route nationale dans leurs axes traversant les wilaya de Relizane, Biskra et Djelfa.

L’accident de Relizane sur la RN23 impliquant deux voitures a selon le communiqué de la protection civile fait 1 mort et cinq blessés.

L'accident de Biskra impliquant une collision entre un camion et une voiture au niveau de la route nationale 46 a fait deux morts et 1 blessé.

L’accident de route nationale 01, au niveau de Djelfa causé par le renversement d’une voiture a entraîné la mort de deux personnes sur place et a fait trois blessés.