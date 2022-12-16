وفاة امرأة اختناقا بالغاز في المدية

توفيت صبيحة اليوم الجمعة امرأة اختناقا بالغاز في منزلها العائلي الواقع بحي مقدم بن يوسف بمدينة المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها بأن وحدتها الرئيسية بالمدية تدخلت صبيحة هذا الجمعة في تمام الساعة السابعة وسبعا وخمسين دقيقة (07:57) من أجل إجلاء مختنقة بغاز أول أوكسيد الكربون بمنزلها الواقع بحي مقدم بن يوسف في مدينة المدية.

وأضاف المصدر ذاته إن الضحية عجوز تبلغ من العمر 71 سنة وجدت متوفية في عين المكان جراء استنشاقها لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية بحضور طبيب الحماية المدنية.