رسميا..الجزائر تودع ملف ترشحها لـ"كان" 2025

أودعت الجزائر صباح اليوم الجمعة ملف ترشحها لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأكد المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، اليوم من القاهرة، أنه قام بإيداع ملف ترشح الجزائر لدى الكونفدرالية الإفريقية للعبة، قائلا إننا: " قمنا بإيداع ملف ترشح الجزائر في مقر الكاف، وكل شيء مر على أحسن ما يرام".

وحسب ذات المتحدث يضم الملف الجزائري 6 ملاعب في 5 مدن هي: براقي والدويرة (العاصمة)، ميلود هدفي (وهران)، 8 ماي 45 (عنابة)، الشهيد حملاوي (قسنطينة)، مصطفى تشاكر (البليدة).

وإلى جانب ذلك تم وضع ملعبين في الاحتياط هما ملعب 5 جويلية بالعاصمة وملعب تيزي وزو الجديد، إضافة إلى حوالي 30 ميدان للتدريب.