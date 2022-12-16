الجزائر الأولى إفريقيا في هذا الميدان

تمتلك الجزائر أطول شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز عاملة بطول 13 ألفًا و630 كيلومترًا، من أصل نحو 31 ألفًا و555 كيلومترًا تمتلكها قارة إفريقيا، حسب تقرير أصدرته مؤسسة "غلوبال إنرجي مونيتور" (جي إم إي)، في ديسمبر الجاري بعنوان "التدافُع على الغاز الإفريقي".

ونقل موقع " منصة الطاقة " المتخصصة في أسواق الطاقة، عن التقرير إنه "على الرغم من إن إفريقيا تمتلك ما مجموعه 23 ألفًا و932 كيلومترًا من البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل الغاز قيد التطوير، فإن الكثير منها لم يُبنَ حتى الآن، مع وجود معظم المشروعات في مرحلة الاقتراح و1.872 كيلومترًا فقط قيد الإنشاء حاليًا".

وأشار التقرير إلى امتلاك الجزائر أطول شبكة خطوط أنابيب غاز عاملة بطول 13 ألفًا و630 كيلومترًا، تليها ليبيا بـ 6 آلاف و243 كيلومترًا. وتقع أكثر خمس دول لديها أطول شبكات خطوط أنابيب غاز عاملة في شمال إفريقيا باستثناء نيجيريا.

وأوضحت مؤسسة "غلوبال إنرجي مونيتور" في تقريرها، إن مشاريع خطوط الأنابيب الرئيسية قيد الإنجاز تشمل خط أنابيب الغاز عبر نيجيريا، الذي سيُشَغَّل عند اكتماله من محطة "كوا إيبو" إلى محطة الغاز في كانو، في نيجيريا، وسيُوَصل بعد ذلك، بخط أنابيب الغاز عبر الصحراء المقترح والذي يهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وفي هذا السياق أحيت الجزائر ونيجيريا والنيجر المحادثات بشأن تطوير خط أنابيب الغاز عبر الصحراء، وهو أحد عناصر أطول شبكة خطوط أنابيب غاز في إفريقيا، حيث شكلت الدول الثلاث في شهر جوان الماضي فريق عمل للمشروع وعيّنت كيانًا لإجراء دراسة جدوى.

وقال التقرير بأن الجزائر وموزمبيق وجنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر تعد من البلدان الخمس الأولى من حيث طول خط الأنابيب المقترح. وسيخدم ما يقرب من ثلثي صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والباقي لتلبية الاحتياجات المحلية، أو في بعض الحالات التكرير وتصنيع البتروكيماويات الذي يمكن أن يوفر أيضًا الصادرات.

للإشارة يبلغ طول خط أنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط (ترانسميد) 2475 كيلومترًا، وينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس وصقلية، لذلك يُعد من أكبر أنابيب النفط والغاز في إفريقيا. وتبلغ سعته 110 ملايين متر مكعب يوميًا، ولكنه ينقل 60 مليون متر مكعب.