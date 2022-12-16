جديد قضية تحطيم قطار آغا ـ الثنية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي السمار بالتنسيق مع الأمن الحضري الثالث المكان الجميل، وادي السمار، بأمن المقاطعة الإدارية الحراش بأمن ولاية الجزائر، من توقيف مشتبه فيهم عن قضية رشق قطار الثنية ـ آغا.

وأوضح بيان لذات المصالح، اليوم الجمعة، أنه وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا والجهود المبذولة من طرف الجهازين الأمنيين، أسفرت التحقيقات عن توقيف 16 مشتبها فيهم ينحدرون كلهم من ولاية الجزائر.

وأشار البيان ذاته، إلى أن المتورطين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 15 و46 سنة، سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال الإجراءات القضائية.

وتُوبع المشتبه فيهم بتهم تتعلق بالتجمهر مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة، تحطيم ملك الدولة عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى بحر الأسبوع الفارط على مستوى محطة القطار وادي السمار- الحراش، عقب اللقاء الذي جمع بين فريقي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد ضمن البطولة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم.