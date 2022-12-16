صندوق النقد الدولي يؤجل الحسم في القرض الموجه لتونس

قرر صندوق النقد الدولي تأجيل مناقشة طلب تونس لقرض مالي بقيمة 1.9 مليار دولار، إلى وقت لاحق، بعدما كان مقررا أن تتم مناقشة الطلب التونسي يوم الإثنين المقبل، قبل سحب الملف من أجندة اجتماعات الصندوق.

وقام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتحيين برنامج اجتماعاته المخصصة لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة دون أن يدرج ملف تونس ضمنه، على الرغم من أن تونس كانت قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول برنامج إصلاحات هيكلية يمتد على مدى 48 شهرا، بقيمة قرض تبلغ حوالي 1,9 مليار دولار أمريكي.

ويهدف البرنامج الجديد الذي كان مقرر أن تقوم تونس بتنفيذه بدعم من صندوق النقد الدولي إلى جملة إصلاحات اقتصادية تخص رفع الدعم وإعادة توجيهه، وإصلاح المؤسسات العمومية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والعدالة الضريبية.

وأعلنت الحكومة التونسية أن تأجيل صندوق النقد الدولي لملف القرض الخاص بتونس، يهدف إلى منح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات، وأكدت أنها تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في جانفي 2023. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر من البنك المركزي التونسي أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، حيث تعول هذه الأخيرة على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لإصلاح توازناتها المالية وتمويل ميزانيتها.

ويتخوف بعض الاقتصاديين في تونس أن يكون قرار الصندوق تأجيل الملف التونسي مرتبط بمحاولة زيادة الضغوط على الحكومة التونسية لمزيد من القبول بشروط الصندوق، إضافة إلى التخوف من أن يؤدي ذلك إلى تأخير حصول تونس على قرض مالي يعد ضروريا لدفع أجور الموظفين وشراء الاحتياجات الأساسية للبلاد، ومنع انهيار الموازنة المحلية.

واضطرت تونس للحصول في الأول من الشهر الجاري على قرض مالي عاجل من الجزائر، وقع خلال زيارة خاطفة قامت بها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، كما منحت الجزائر هبة مالية لتونس، دون الكشف عن قيمة القرض المالي أو الهبة.