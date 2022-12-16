البويرة: 2099 عائلة تستفيد من شبكة الغاز الطبيعي

مكن والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري 2099 عائلة من الاستفادة من الغاز الطبيعي، بعدة مناطق ببلديات البويرة على غرار أغبالو، عمر وسور الغزلان.

وحسب ما جاء في بيان للولاية فإن تشغيل الغاز مس 901 منزل بعدة أحياء بتاقربوست ببلدية أغبالو بأقصى شرق مقر ولاية البويرة، و608 منازل بقرية قراريب ببلدية عمر بغرب مقر ولاية البويرة و590 منزل بكل من أولاد قاسم، أولاد طاجين، جعافرة، أولاد علي وأولاد عمارة ببلدية سور الغزلان بجنوب مقر ولاية البويرة.

وكشف ذات البيان أن عملية الربط كانت بعد إنجاز شبكة توزيع الغاز بطول144.66 كلم . أين بلغت تكلفة إيصال الغاز للشخص الواحد ما يقارب ثمانمائة ألف دينار جزائري

وكشف في ذات البيان أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي على مستوى ولاية البويرة بلغت 90 %.