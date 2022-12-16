كأس العالم للأندية: إنفانتينو يكشف صيغة جديدة

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في مركز الإعلام الدولي بقصر المؤتمرات بالدوحة إطلاق صيغة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية في 2025.

وستجري الصيغة الجديدة في شهر مارس بمشاركة 32 فريقا عبر أربع مجموعات من مختلف القارات وصولا للأدوار الإقصائية، مثل كأس العالم.

وأكد إنفانتينو أن المغرب سيحظى بتنظيم نسخة 2023 بصيغتها الحالية، أي بمشاركة تطال كل قارة، إضافة لضيف أو اثنين من البلد المضيف، وذلك بين 1و11 فيفري.

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 ناديا، لكن جائحة فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.

ولم يفوت إنفانتينو فرصة رده على أسئلة الصحافيين للإشادة بـ "النجاح الكبير" الذي حققته قطر في تنظيمها لمونديال 2022، إذ سمحت بجمع حشود من مختلف البلدان والثقافات احتفلوا جميعا بالرياضة.