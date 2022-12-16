الفيروس يواصل ضرب لاعبي "الديكة"

يواصل فيروس شبيه بالإنفلونزا ضرب لاعب المنتخب الفرنسي قبل يومين على نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وحسب ما كشفت صحيفة "ليكيب" فإن آخر ضحايا الفيروس هما المدافعين المحوريين رافائيل فاران وابراهيما كوناتي.

وكان ذات الفيروس قد تسبب في غياب لاعب الوسط أدريان رابيو والمدافع دايوت أوبيكانو عن مباراة نصف النهائي ضد المغرب يوم الأربعاء (2-0)، حيث عاد اللاعبان إلى تدريبات "الديكة" يوم أمس الخميس.

وأعلن عن إصابة المهاجم كينغسلي كومان بعد نهاية مقابلة نصف النهائي وبقي في الحجر أمس الخميس.

وسيواجه زملاء النجم كيليان مبابي هذا الأحد نظيرهم الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي على ملعب لوسيل من أجل الظفر بكأس العالم، علما أن المنتخبين يتساويين في عدد التتويجات بلقبين لكل منهما.