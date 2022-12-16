هاتف نقال: ترتيب المتعاملين حسب عدد المشتركين

بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال (الجيلين الثالث والرابع) 48.50 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 في الجزائر مقابل 46.79 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي ما يمثل ارتفاعا يقدر بـ3.65 بالمائة، حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في تقريرها الأخير.

وجاء في التقرير ذاته أنه من أصل 48.50 مليون مشترك في الهاتف النقال، يوجد 44.04 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع أي ما يمثل نسبة 90.80 بالمائة من العدد الإجمالي للمشتركين مقابل 4.46 مليون مشترك في الـ"جي أس أم" أي ما يمثل 9.20 بالمائة.

وبلغت نسبة الولوج في شبكة الهاتف النقال 109.94 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية مقابل 106.26 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسب ذات المصدر.

وبخصوص متعاملي الهاتف النقال، تبقى موبيليس تحتل الصدارة بـ20.78 مليون مشترك في شبكات "جي أس أم" والجيل الـ3 والجيل الـ4 خلال الثلاثي الـ3 من سنة 2022 متبوعة بالمتعامل جيزي (14.99مليون) ثم المتعامل أوريدو (12.72 مليون مشترك) حسب سلطة الضبط.