Décès de l'icône du Calcio

L'ancien international serbe (63 sélections) Sinisa Mihajlovic est décédé vendredi, des suites d'une leucémie, à l'âge de 53 ans.

Une légende du football serbe s'est éteinte ce vendredi. Sinisa Mihajlovic, ancien international serbe (63 sélections), reconverti entraîneur à partir de 2008, est décédé à l'âge de 53 ans des suites d'une leucémie.

Ce défenseur central très offensif (109 buts en 663 matches officiels) a notamment passé 14 ans en Italie où il a fait le bonheur de l'AS Rome, de Gênes, de la Lazio et de l'Inter.

Il avait remporté la Coupe d'Europe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des champions) avec l'Étoile rouge Belgrade en 1991 contre l'Olympique de Marseille ainsi que trois Championnats de Yougoslavie, deux Serie A et trois Coupes d'Italie.

Spécialiste du coup franc, il détient le record du nombre de buts marqués en Serie A sur coups de pied arrêtés avec 45 réalisations.

Il avait notamment réussi la prouesse d'inscrire un triplé sur coup franc lors d'un match Lazio-Sampdoria en 1998. Il s'était hissé à la 13e place du Ballon d'or en 1999.

Reconverti entraîneur, il s'était notamment occupé de la sélection serbe entre 2012 et 2013 et de l'AC Milan entre 2015 et 2016. Il était encore entraîneur de Bologne la saison dernière.

Plusieurs hommages lui ont déjà été rendus. La Serie A a présenté ses condoléances à la famille du joueur : « Nous souhaitons présenter nos condoléances à la famille de Sinisa, à ses amis et à toute la famille du football pour le départ de l'icône du Calcio (Championnat d'Italie). On se souviendra toujours de son impact sur notre jeu, notre pays et sur nos coeurs ainsi que de son esprit combatif et de son bon cœur. »