كأس الجزائر: ترجي مستغانم أول المتأهلين لثمن النهائي

تأهل ترجي مستغانم إلى الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم (2022-2023)، اليوم الجمعة بملعب "رمضان بن عبد المالك" بقسنطينة، إثر تغلبه على مضيفه اتحاد فوبور قسنطينة بخماسية مقابل هدفين (5-2)، لحساب الدور الـ16 من المنافسة الأكثر الشعبية.

واحترم المنطق في هذا اللقاء الافتتاحي لمباريات الدور الـ16 لكأس الجزائر، حيث تفوق متصدر الرابطة الثانية (مجموعة وسط-غرب) خارج الديار بفضل تسجيله خماسية كاملة وقع منها عبدو شارف هدفين خلال الشوط الأول (د 25) من ركلة جزاء وعند الدقيقة 33. بالإضافة إلى ثنائية بأقدام موسى بوخنة (د 45+1) و (د 53).

بهذا يبلغ الترجي الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر للموسم الكروي 2022-2023, في انتظار سحب القرعة التي ستجرى لاحقا. ليؤكد نواياه على لعب الأوراق الأولى هذا الموسم باعتباره رائد المجموعة الغربية للرابطة الثانية برصيد 25 نقطة رغم عودته الحديثة لحظيرة القسم الثاني (صعد هذا الموسم).

وتتواصل مباريات الدور الـ16 لكأس الجمهورية غدا السبت حسب البرنامج المذكور أدناه.

الجمعة 16 ديسمبر 2022:

اتحاد فوبور قسنطينة - ترجي مستغانم 2-5

السبت 17 ديسمبر 2022 :

الزاوية : شباب الزاوية - اتحاد واد سوف

البرواقية : نجم البرواقية - النجم الرياضي بسباس

الاربعاء(اسماعيل مخلوف): امل الاربعاء - جمعية اولمبي الشلف

اقبو (م.اول نوفمبر 1954): اولمبي اقبو - مولودية البيض

الخروب (م.عابد حمداني): جمعية الخروب - مولودية بريكة

ورقلة (م18 فيفري): مشعل بلدية حاسي مسعود - أكاديمية أمل المدية

الأبيار (م.ابرير عبد الرحمان): الشباب الرياضي للابيار - الشباب الرياضي

لعزازقة المشرية (الملعب البلدي): شباب المشرية - شبيبة برج منايل