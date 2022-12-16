فرنسا تنفي اتهامات "فاغنر"

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، لوكالة "فرانس برس" اتهامات مجموعة فاغنر الروسية، حول مسؤولية باريس عن انفجار طرد مفخخ في إفريقيا الوسطى أسفر عن إصابة مسؤول روسي.

وقالت كولونا التي تقوم بزيارة رسمية للرباط، أن "هذا الخبر غير صحيح بل هو مثال على الدعاية الروسية والأوهام الخيالية التي تميز أحيانا هذه الدعاية".

وفي وقت سابق، اتهم زعيم مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، فرنسا بعد هجوم بطرد مفخخ في جمهورية إفريقيا الوسطى، أدى إلى إصابة ممثل لموسكو اليوم، بجروح خطيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ونقل المكتب الإعلامي ليفغيني بريغوين، قوله "اتصلت بوزارة الخارجية الروسية لبدء إجراء لإعلان فرنسا دولة داعمة للإرهاب".