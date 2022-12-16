غموض حول مصير الداربي العاصمي

مازال الغموض يكتنف مكان إجراء الداربي العاصمي الكبير بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ولم تعلن الرابطة المحترفة عن الملعب الذي سيحتضن المقابلة قبل أربعة أيام على إجراءها (20 ديسمبر)، في حين أكدت إدارة النادي المستضيف مولودية الجزائر أنها تسعى منذ مدة جاهدة لإيجاد صيغة لاحتضان ملعب "5 جويلية" بالمركب الأولمبي محمد بوضياف للمباراة.

وأضافت ذات الإدارة، في بيان، اليوم الجمعة، أنه بعد العديد من المراسلات والاجتماعات تمكنت من ضمان مباشرة التدريبات في الملعب الملحق وبداية التحضير للمباراة في أحسن الظروف، لتتفاجأ بتغير موقف إدارة المركب الأولمبي وتراجعها عن احتضان تدريبات المولودية ومباراة الداربي.

وأعربت إدارة "العميد" عن صدمتها لهذا القرار الذي جعل الفريق دون ملعب قبل أيام قليلة عن موعد المبارة، خاصة مع الإصرار الكبير لإدارة النادي والطاقم الفني للعب المباراة بملعب "5 جويلية" وأمام الأنصار.

ودعت الإدارة العاصمية السلطات المعنية إلى اتخاذ القرار الصائب والذي يسمح للأنصار بحضور المباراة بأعداد غفيرة وذلك بتوفير الظروف الملائمة التي تسمح بالترويج لكرتنا المحلية بأفضل طريقة.

ويستقبل الناديين العاصميين هذا الموسم في ملعب الدار البيضاء بسبب غلق ملعبي 5 جويلية وعمر حمادي، حيث لا يتسع هذا الملعب البلدي إلى آلاف الأنصار الذين يستقطبهم الداربي الأكبر في الجزائر.