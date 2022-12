La Fifa rejette une demande de Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait souhaité diffuser un message de paix avant la finale du Mondial entre la France et l'Argentine, dimanche (16h).

Une requête que la Fifa aurait refusée, selon CNN, qui explique que des discussions sont en cours pour trouver une solution.

Selon CNN, la FIFA a rejeté la demande du président Volodymyr Zelensky de diffuser un discours avant le match France-Argentine, dimanche.

"Nous avons pensé que la FIFA voulait utiliser sa plateforme pour le plus grand bien", a déclaré une source au média américain, taclant quelque peu l'attitude de l'instance.

L'idée était que le président apparaisse sur les écrans géants du stade dans une vidéo où il partagerait un message de paix.

La demande n'est pas surprenante. Kiev a essayé à plusieurs reprises d'utiliser les grands événements mondiaux, quel que soit leur thème et leur portée auprès du grand public, pour attirer l'attention mondiale sur la guerre en Ukraine.

Depuis le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky multiplie les apparitions dans les événements, émissions et médias à travers le monde. Il était notamment intervenu au festival de Cannes.