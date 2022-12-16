بوقرة يرد على طبيب اتحاد العاصمة

رد الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، على تصريحات طبيب نادي اتحاد العاصمة بخصوص إرهاق اللاعبين.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الجمعة، سلط الماجيك الضوء على ظروف التربصات والإعداد قائلا "عملنا احترافي جدا في التفاصيل .. وعند بداية كل تربص أقول لهم أن اللاعبين متعبون ".

بوقرة أوضح في معرض حديثه عن سبب إرهاق اللاعبين بالقول :" لست هنا للشكوى من تعب اللاعبين بسبب النوادي نهائيا .. الشخص الذي يمارس كرة القدم يعرف أن المدة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر هي فترة حرجة جدا .. وبالتالي تعب اللاعبين في هذه الفترة هو أمر عادي".

وبخصوص تصريحات طبيب اتحاد العاصمة قال بوقرة ":هذه اتهامات ضد منتخب وطني، وضد البلد، نحن هنا نتحدث عن مهاجمة المنتخب المحلي الوطني".

وأضاف : " لماذا آخذ فريقين ؟ حتى لايتعب اللاعبون.. كل شيء واضح .. هكذا هي هذه الفترة مرهقة .. وإذا سألت اللاعبين فهم سعداء جدا بالالتحاق بالمنتخب الوطني المحلي ".

وأعرب الماجيك عن أسفه قائلا:"هذا مؤسف، وبالأخص حينما ترون "السياربي "والمولودية ونوادي أخرى لا تشتكي .. الناجحون يجدون الحلول والفاشلون يتنحلون الأعذار ".

هذا وكان طبيب اتحاد العاصمة، محمد ناصري، قد صرح في وقت سابق بأن تربصات المنتخب المحلي المُتكررة تتسبب في الاجهاد البدني للاعبين.