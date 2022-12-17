"العميد" يناشد السلطات العليا

ناشدت إدارة نادي مولودية الجزائر السلطات الوصية على إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف بالتدخل لحل مشكلة طارئة تتعلق باحتضان ملعب " 5 جويلية" لمباراة الداربي الكبير.

وفي بيان ، صدر اليوم الجمعة، قالت إدارة النادي : "تعلم إدارة نادي مولودية الجزائر أنصار الفريق الأوفياء وكافة الأسرة الإعلامية أنها تسعى منذ مدة جاهدة لإيجاد صيغة لاحتضان ملعب "5 جويلية" بالمركب الأولمبي محمد بوضياف لمباراة الداربي الكبير".

وتابعت إدارة "العميد" في بيانها : "لتتضح الرؤى في البداية بعد العديد من المراسلات و الاجتماعات حيث تمكنت إدارة النادي من ضمان مباشرة التدريبات في الملعب الملحق و بداية التحضير للمباراة في أحسن الظروف".

غير أن الأمور نحت منحى مفاجئ حسب البيان الذي جاء فيه :" لتتفاجأ إدارة "العميد" بتغير موقف إدارة المركب الأولمبي وتراجعها عن احتضان تدريبات المولودية ومباراة الداربي العاصمي".

ودعت إدارة المولودية السلطات المعنية إلى "اتخاذ القرار الصائب والذي يسمح لأنصارنا بحضور المباراة بأعداد غفيرة كما عودونا، والأهم من ذلك في ظروف ملائمة تسمح بالترويج لكرتنا المحلية بأفضل طريقة، خاصة أن وطننا الحبيب أمام تحديات احتضان كأس إفريقيا للمحليين وكذا التنافس على شرف احتضان كأس إفريقيا، ومنه سيرسم الداربي أجمل صورة عن وعي المناصر و شغفه بفريقه و بكرة القدم خاصة و الرياضة بصفة عامة" وفقا لما جاء في البيان.