الشلف: إصابة ستة أشخاص في حريق شقة

أصيب ستة أشخاص باختناق في حريق شب مساء أمس الجمعة بشقة لعمارة تقع بحي 430 مسكن في الشرفة بولاية الشلف.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان، بأن إسعافاتها تدخلت مساء هذا الجمعة إثر حريق شب داخل شقة من ثلاث غرف تقع بالطابق الثالث لعمارة بحي الشرفة 430 مسكن.

وأضاف المصدر ذاته إن الحريق خلف إصابة ستة أشخاص من أهل العمارة تتراوح أعمارهم بين شهرين و55 سنة باختناق جراء استنشاقهم للدخان، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، في حين تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي أتى على محتويات الشقة ومنعه من الانتشار إلى باقي شقق العمارة.