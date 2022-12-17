قسنطينة: إسعاف مختنقة بالغاز في سيدي مبروك

أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية قسنطينة مساء أمس الجمعة مختنقة بالغاز بمنزلها العائلي الواقع في حي سيدي مبروك السفلى بمدينة قسنطينة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان بأن إسعافاتها تدخلت مساء هذا الجمعة على مستوى حي سيدي مبروك السفلى من أجل إسعاف ضحية تعرضت للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأوضح المصدر ذاته بأن المرأة البالغة من العمر 65 سنة وجدت فاقدة للوعي، حيث تم إسعافها بعين المكان مع تقديم جرعات من الأوكسجين وإجلائها إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة.