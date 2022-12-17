أكدت إدارة مُركب محمد بوضياف عن ترسيم مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وأعلمت إدارة المركب في بيان لها، الجمهور الرياضي "بأن مباراة الداربي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة المقررة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري تم ترسيمها بملعب 5 جويلية، وذلك بعد زيارة اللجنة الأمنية الولائية وإعطائها الموافقة لإجراء مباراة الداربي".

وأكد البيان ذاته، أن ملعب 5 جويلية سيحتضن المواجهة بالجمهور على أن يتم تحويل الجماهير إلى المدرجات العلوية باعتبار أن الأشغال مازالت قائمة في المدرجات السفلية.

كما أعلمت إدارة ديوان المركب الأولمبي الجماهير، أن عملية بيع التذاكر الخاصة بالداربي ستكون بداية من يوم الغد الأحد 18 ديسمبر بشبابيك ملعب 5 جويلية بداية من الساعة العاشرة صباحا.