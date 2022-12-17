حالف ثلاثي لتسريع متصفح الأنترنت

تحالفت شركات "أبل" و"غوغل" و"موزيلا"، لبناء الإصدار الثالث والجديد ‏من عدادها للسرعة "سبيدومتر"، الذي يهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة لسرعة متصفح الأنترنت. ‏

ويشار إلى أن الشركات الثلاث تصنع أكثر المتصفحات شيوعا من حيث الاستخدام حول العالم، إذ تنتج "أبل" متصفح "سفاري"، و"كروم" من تطوير "غوغل"، و"فايرفوكس" من "موزيلا".

وقالت "موزيلا" في بيان لها إن "العمل مع "أبل" و"غوغل" يمنحنا فرصة لبناء أفضل إصدار للمساعدة في جعل الأنترنت أسرع لسنوات قادمة".

بينما أوضحت "غوغل" أن الفريق يهدف إلى "بناء فهم تعاوني للأداء على الويب للمساعدة في دفع أداء المتصفح بطرق تساعد المستخدمين".

أما فريق "ويب كيت" من شركة "أبل"، فأكد أن التحالف "سيساعدنا على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح لدى المستخدمين".

ولا يزال مشروع عداد السرعة "سبيدومتر 3" في مراحله الأولى، وما زال قيد التطوير النشط وغير مستقر، لكن المتوافر منه هو نسخته الحالية "سبيدومتر 2.1".