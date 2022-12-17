مشجعو النصرية على طريقة "البارصا"

تعامل مشجعو نصر حسين داي، الناشط في الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-غرب) على طريقة نظرائهم من النادي الإسباني العملاق، "أف سي برشلونة"، في مساعدة ناديهم على الخروج من الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها والتي أدّت به إلى قرب خسارته لحافلة الفريق التي من المفترض أن تباع في المزاد العلني هذا الإثنين من أجل تسديد ديون اللاعب السابق للفريق، ربيع مفتاح الذي كان قد شكا بالنادي للعدالة بعد إيداعه صك به مبلغ 360 مليون سنتيم يدين بها عن الفترة التي لعبها للنادي.

وقد قامت مجموعة من مشجعي النصرية بوضع العديد من النقاط لجمع المال الذي سيمكّنهم من دفع القيمة التي يدين بها اللاعب وبالتالي استرداد الحافلة التي تبقى عزيزة عليهم خاصةً أنها بألوان الفريق. ويسعون من خلال هذه المبادرة إلى إعطاء درس للمساهمين الذين تخلوا عن النادي-حسبهم-بحيث يرفضون تسديد ذلك المبلغ الذي من المفروض أن يمنع الحجز على الحافلة.

للإشارة فإن مشجعي البارصا وفي ظل الأزمة المالية التي عاشها فريقهم بعد جائحة كورونا كانوا قد تدخلوا بكراء الملعب من أجل مباريات أحياء الغرض منه جمع مبلغ من المال من أجل دفع الأموال التي يدين بها اللاعبون.