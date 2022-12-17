صالون النسيج والألبسة والجلود يفتتح هذا الإثنين

تنظم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والألبسة والجلود والتجهيزات "تكستيل-إكسبو"، في الفترة الممتدة بين 19 و21 ديسمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة

وأورد اليوم السبت بيان لمنظمي الصالون، أن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة كل فروع ومهن قطاع النسيج والجلود، لاسيما المواد الأولية والسلع النصف مصنعة والمعدات والتجهيزات والتصميم والخدمات، بالإضافة إلى الألبسة الجاهزة والأحذية والجلود واللوازم.

وأضاف نفس المصدر إنه سيتم على هامش هذا الحدث تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الزوار والعارضين من مختلف الدول منها الجزائر وتركيا وروسيا ومصر والمملكة المتحدة وتونس والهند وباكستان وإندونيسيا.